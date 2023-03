Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (09.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) zu kaufen.Das Segment Schaden- und Unfallversicherung sei dank günstiger Preiseffekte auf EUR 51,6 Mrd. (2%) gestiegen. Die Schaden-Kosten-Quote sei mit 94,6% im Jahresvergleich nahezu unverändert geblieben. Während es dem Unternehmen gelungen sei, den Kostensatz trotz des Inflationsdrucks zu senken, seien die Basisschäden um etwa 100 Basispunkte gestiegen.Die Umsätze im Segment Leben & Sparen seien im Jahresvergleich um 5% gesunken und hätten sich auf EUR 31,5 Mrd. belaufen. Vor allem die fondsgebundenen Produkte seien um 12% zurückgegangen, da große Gruppenverträge in Frankreich nicht erneuert worden seien. Dennoch sei es dem französischen Versicherer gelungen, die Rentabilität in diesem Segment um 11% zu steigern, und zwar dank einer höheren versicherungstechnischen Marge in Frankreich und Japan sowie niedrigerer Kosten, die jedoch teilweise durch eine niedrigere Anlagemarge kompensiert worden seien.Das Gesundheit-Segment sei durch Covid-Schäden in Japan und Auswirkungen von zwei großen Gruppenverträgen in Frankreich belastet worden. Obwohl die Einnahmen im Jahresvergleich um 16% auf EUR 17,4 Mrd. gestiegen seien, sei die Rentabilität um -11% gesunken.Trotz Aktienrückkaufprogramm sei die Solvenzquote auf einem hohen Niveau von 215% (GJ 21: 216%) geblieben, also weiterhin über dem Zielwert von 190%.Die Bewertung von AXA relativ zum Markt sei weiterhin attraktiv mit einem KGV iHv. 8,5-9,1x (Abschlag von 30% zum Durchschnitt von Vergleichsunternehmen). Kapitalisierung und Cash seien sehr stark und Kapitalrückflüsse in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen seien für die Investoren attraktiv.Aus diesem Grund erhöht Rok Stibric, Analyst der RBI, seine Empfehlung für die AXA-Aktie auf "Kauf" und hebt das Kursziel auf EUR 33,00 (bisher 26,00) an. (Analyse vom 09.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: