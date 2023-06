Börsenplätze AXA-Aktie:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (15.06.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) weiterhin zu kaufen.Die Umsatzerlöse im Segment Schaden- und Unfallversicherung hätten den Konsens um ca. 2% übertroffen und seien im Jahresvergleich um 6% gestiegen, wobei die starke Performance der kommerziellen und privaten Bereiche auf günstige Preiseffekte und höhere Volumina zurückzuführen sei. Bei AXA XL Reinsurance seien die Prämien auf vergleichbarer Basis um 2% gesunken, was auf niedrigere Prämien in der Sach-Katastrophenversicherung zurückzuführen sei, die die Verringerung der Exponierung im Einklang mit der Strategie der Gruppe widerspiegeln würden und teilweise durch starke Preiserhöhungen ausgeglichen worden seien. Der französische Versicherer habe bestätigt, dass die Entwicklung der Naturkatastrophen im ersten Quartal 2023 auf Gruppenebene den Erwartungen entsprochen habe.Die insgesamt starke Leistung des Segments Schaden- und Unfallversicherung sei durch schwächere Zahlen in der Lebens- und Krankenversicherung ausgeglichen worden. Die Prämienentwicklung habe den Konsens um 4% verfehlt und sei im Jahresvergleich um 2% gesunken, wobei insbesondere die Lebensversicherungsprämien auf vergleichbarer Basis um 4% zurückgegangen seien, was auf den geringeren Absatz von fondsgebundenen Produkten zurückzuführen sei. Obwohl die Neugeschäftsmarge in der Lebensversicherung höher als erwartet ausgefallen sei, seien die Mittelzuflüsse schwächer gewesen, jedoch im Einklang mit dem allgemeinen Marktumfeld.Die Solvenzquote sei auf 217% gestiegen (+2 Prozentpunkte ab Jahresende 2022) und habe damit um etwa 9 Prozentpunkte über dem Konsens gelegen. Das Management rechne nun mit einer Solvabilitätsnormalisierung des operativen Kapitals von 25 bis 30 Prozentpunkten im Jahr 2023 (zuvor habe die Spanne bei 18 bis 22 Prozentpunkten gelegen), was eine stärkere Angleichung der zugrunde liegenden Erträge an die Solvency-II-Kapitalgenerierung und die Auswirkungen des niedrigeren erforderlichen Kapitals Ende 2022 widerspiegele.Aus diesem Grund empfiehlt Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die AXA-Aktie weiterhin zum Kauf und belässt das Kursziel bei EUR 33. (Analyse vom 15.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity