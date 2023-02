Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen.



Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) unter die Lupe.AXA habe die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr 2022 verfehlt, habe aber seine Ziele für 2023 angehoben.Der französische Versicherer habe einen Umsatz von EUR 102,3 Mrd. (+2%) gemeldet, was den Konsensschätzungen entsprochen habe. Das Wachstum sei durch die Geschäftsbereiche Gewerbeversicherung (+5% gg. Vj.), Privatkundenversicherung (+4%) und Krankenversicherung (+16%) angetrieben, jedoch teilweise durch AXA XL Reinsurance aufgrund der Reduzierung des Naturkatastrophenrisikos (-27%) und Leben & Sparen (-5%) ausgeglichen worden.Der Nettogewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um 11% zurückgegangen und habe sich auf EUR 6,7 Mrd. belaufen, womit er die Erwartungen der Analysten von EUR 7,4 Mrd. um 10% verfehlt habe.Das Eigenkapital habe sich zum 31. Dezember 2022 auf EUR 45,4 Mrd. belaufen, ein Rückgang um EUR 25,7 Mrd. im Vergleich zum 31. Dezember 2021, der auf einen Rückgang der nicht realisierten Nettogewinne zurückzuführen sei.Trotz des niedrigeren Nettogewinns habe das Unternehmen den Dividendenvorschlag auf EUR 1,7 je Aktie (+10%) erhöht und ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu EUR 1,1 Mrd. angekündigt.Unsere letzte Empfehlung für AXA lautete "Kauf", so Rok Stibric, Analyst der RBI. (Analyse vom 23.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: