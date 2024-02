Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze AXA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AXA-Aktie:

32,41 EUR +0,39% (26.02.2024, 15:19)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

32,385 EUR +0,26% (26.02.2024, 15:06)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext Paris-Symbol AXA-Aktie:

CS



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (26.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS).Während die Umsätze von AXA für das Gesamtjahr 2023 den Erwartungen der Analysten entsprochen hätten, sei das bereinigte Ergebnis von EUR 7,6 Mrd. (+25% gegenüber dem Vorjahr) leicht verfehlt worden (-1%) und der Nettogewinn von 7,2 Mrd. EUR sogar noch stärker (-3%). Das bereinigte Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung habe leicht über den Erwartungen gelegen, obwohl die kombinierte Schaden-/Kostenquote aufgrund deutlich höherer Kosten für Naturkatastrophen um rund 0,8 Prozentpunkte schwächer ausgefallen sei als erwartet.Das Ergebnis in der Lebens- und Krankenversicherung habe mit EUR 3,2 Mrd. um 2% unter den Erwartungen gelegen und einen Verlust von ca. EUR 0,2 Mrd. aus dem britischen Geschäft enthalten. Das zugrunde liegende Ergebnis in der Kapitalanlageverwaltung sei ebenfalls schwächer als erwartet gewesen (-2%) und habe sich auf EUR 360 Mio. belaufen.Außerdem habe das Unternehmen seinen neuen Strategieplan bis zum GJ 2026 vorgestellt. Angestrebt werde ein durchschnittliches jährliches Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von 6% bis 8%, wobei Fusionen und Übernahmen eindeutig ausgeschlossen würden und der Schwerpunkt stattdessen auf organischem Wachstum und Verbesserungen der operativen Leistung liege. Dieses Ziel klinge ehrgeizig, sei aber nach Erachten des Analysten trotz des Gegenwinds durch die Schäden aus Naturkatastrophen durchaus realisierbar.Die neue Kapitalmanagementpolitik ziele auf eine Ausschüttungsquote von 75% ab, wovon 60% aus Dividenden und weitere 15% in Form von Aktienrückkäufen stammen sollten. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 habe der französische Versicherer seinen Aktionären eine Ausschüttung von 70% angeboten. Der lukrative Dividendenvorschlag der AXA für das Geschäftsjahr 23 von EUR 1,98 je Aktie (was einer Dividendenrendite von rund 6,4% entspreche) werde auch durch einen hohen Solvenzkoeffizient von 227% unterstützt.Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, empfiehlt die AXA-Aktie daher weiterhin zum Kauf und erhöht das Kursziel auf EUR 37,00. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: