Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (17.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) unter die Lupe.Der Anstieg der Zinsen in der letzten Zeit habe sich für die Versicherer positiv ausgewirkt. Vor allem für die Aktie des französischen Versicherers dürfte es bald spannend werden. Sie stehe kurz davor, ein Niveau zu überschreiten, das seit 16 Jahren nicht mehr durchbrochen worden sei.Nur noch 3,5% würden der AXA-Aktie fehlen, um das 2023er-Hoch bei 30,34 Euro zu überwinden und damit ein neues 16-Jahres-Hoch zu erreichen. Den letzten Schub über den Widerstand könnte der MACD-Indikator geben, der kurz vor einem Kaufsignal in Form eines bullishen Crossover stehe. Nach unten würden der GD50 (28,99 Euro) und der GD200 (27,99 Euro) Rückendeckung bieten. Sollte die AXA-Aktie den Widerstand bei 30,34 Euro überwinden, wäre das nächste Ziel das Hoch aus dem Jahr 2007 bei 34,08 Euro. Schaffe die Aktie diesen rund 11%-igen Sprung, sei das Allzeithoch vom 30. August 2000 bei 42,765 Euro das nächste Ziel.Investierte Anleger sollten weiter an der AXA-Aktie festhalten. Neueinsteiger könnten bei einem Ausbruch über den Widerstand bei 30,34 Euro zugreifen, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze AXA-Aktie: