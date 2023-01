Aktien der Porsche AG befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AUTO1 Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

7,99 EUR -13,48% (19.01.2023, 21:50)



XETRA-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

7,99 EUR -14,22% (19.01.2023, 17:35)



ISIN AUTO1 Group-Aktie:

DE000A2LQ884



WKN AUTO1 Group-Aktie:

A2LQ88



Ticker-Symbol AUTO1 Group-Aktie:

AG1



Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (19.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Das Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Die Entwicklung des Online-Autohändlers an der Börse sei ein einziges Trauerspiel. Habe das Papier nach dem Börsengang im Februar 2021 noch bei über 50 Euro notiert, sei es in der Folge massiv abgerutscht. Zuletzt habe sich die AUTO1 Group-Aktie an einer Stabilisierung versucht. Diese sei aber heute jäh ausgebremst worden. Mit einem Minus von mehr als 14 Prozent sei die AUTO1 Group der Top-Verlierer des Tages im SDAX.Die AUTO1 Group-Aktie sei nach einer Abstufung durch die US-Investmentbank Goldman Sachs am heutigen Donnerstag steil auf Talfahrt gegangen. Zwar bleibet Goldman Sachs-Analystin Lisa Yang in ihrem Ausblick für die europäische Internet- und Medienbranche trotz gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten optimistisch, beurteile jedoch u.a. Online-Autohändler eher skeptisch. Die AUTO1 Group-Aktie habe sie daher von "buy" auf "neutral" abgestuft und senkte moderat das Kursziel auf 10,60 Euro gesenkt.Die kurz- bis mittelfristigen Konsensschätzungen zum Wachstum dürften ihr zufolge nach unten revidiert werden. Dabei habe sie auf einen fortgesetzten Druck auf die Gebrauchtwagenmärkte verwiesen, der sich auch auf das Händlergeschäft auswirke. Das Verbraucherumfeld sei schwach und zugleich würden Marketinginvestitionen verringert.Yang habe zudem angemerkt, dass die AUTO1 Group-Aktie seit ihrer Aufnahme in die "buy"-Liste von Goldman Sachs vor rund einem Jahr um fast 42% gefallen sei, während der FTSE World Europe nur um 6% nachgegeben habe, "was die breite Marktrotation, raus aus unrentablen Technologieunternehmen, widerspiegelt".(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG, Volkswagen und Mercedes-Benz.