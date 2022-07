XETRA-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

7,055 EUR -4,47% (13.07.2022, 13:50)



ISIN AUTO1 Group-Aktie:

DE000A2LQ884



WKN AUTO1 Group-Aktie:

A2LQ88



Ticker-Symbol AUTO1 Group-Aktie:

AG1



Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (13.07.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe am Dienstagmorgen seine vorläufigen An- und Verkaufszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Zwar habe die Automobilplattform, zu der die Marken AUTO1.com, Autohero und wirkaufendeinauto.de gehören würden, die Zahl der angekauften und verkauften Fahrzeuge gegenüber dem Vorjahr erneut gesteigert. Die Dynamik habe allerdings deutlich nachgelassen."Der Aktionär" bleibe bei der AUTO1 Group weiter skeptisch. So sei es nach wie vor fraglich, ob das Unternehmen wegen der geringen Margen im Gebrauchtwagenhandel bei gleichzeitig hohen Marketingausgaben für das Sponsoring der Fußballklubs PSG und Herta BSC oder die Serienpartnerschaft der DTM und exzessiver TV-Werbung jemals nachhaltig Gewinne erwirtschafte. Anleger sollten die AUTO1 Group-Aktie weiter meiden, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2022)Börsenplätze AUTO1 Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:7,07 EUR -4,14% (13.07.2022, 14:00)