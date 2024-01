Börsenplätze AUTO1 Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

5,688 EUR -0,39% (04.01.2024, 08:00)



XETRA-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

5,658 EUR -11,84% (03.01.2024)



ISIN AUTO1 Group-Aktie:

DE000A2LQ884



WKN AUTO1 Group-Aktie:

A2LQ88



Ticker-Symbol AUTO1 Group-Aktie:

AG1



Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (04.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan-Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 habe den Anlegern im neuen Börsenjahr bereits ein dickes Minus beschert. Grund für den Rücksetzer zur Wochenmitte sei ein Analystenkommentar der US-Investmentbank Morgan Stanley. Auch auf 52-Wochen-Sicht habe sich die AUTO1-Aktie nicht mit Ruhm bekleckert. Anleger, die diesem "Aktionär"-Tipp hingegen gefolgt seien, hätten Grund zur Freude.Konkret habe Morgan Stanley die AUTO1-Aktie mit "underweight und einem Kursziel von 4,60 Euro ins Coverage aufgenommen. Die Begründung lese sich plausibel: Auf dem Weg zu einem möglichen europäischen Champion im Online-Gebrauchtwagenhandel müsse AUTO1 laut Morgan-Stanley-Analyst Pete-Veikko Kujala weiter erheblich investieren. Dadurch werde das SDAX-Unternehmen seiner Einschätzung nach wohl zwei bis drei Jahre länger brauchen als allgemein angenommen, um Wachstum und Profitabilität in Einklang zu bringen.In Anbetracht der Tatsache, dass das Zinsniveau selbst bei möglichen Zinssenkungen in Jahresverlauf weiterhin deutlich oberhalb der Null-Prozent-Marke verharren dürfte, würden Investitionen auf Pump damit eine kostspielige Angelegenheit bleiben. Dies gelte insbesondere für Unternehmen wie AUTO1, das im dritten Quartal geradeso ein positives bereinigtes EBITDA von 0,5 Millionen Euro ausgewiesen habe.Demgegenüber stehe die Performance der "Aktionär"-Empfehlung AutoNation. Der US-Autohändler, der einen Großteil seines Geschäfts im stationären Handel erwirtschafte und sowohl Neu- als auch Gebrauchtwagen verkaufe, habe Anlegern das vergangene Börsenjahr mit einem Plus von 34 Prozent versüßt. Auch die kleine Delle seit Jahresbeginn falle mit minus vier Prozent deutlich geringer aus.Während Anleger von der AUTO1-Aktie besser die Finger lassen, bleibt die AutoNation-Aktie ein Kauf, so Jan-Paul Fóri von "Der Aktionär". Seit der Erstempfehlung in Ausgabe 52/22 stehe inzwischen ein Plus von rund 40 Prozent zu Buche. Zur Absicherung sollten Anleger einen Stopp bei 115 Euro platzieren. Damals habe "Der Aktionär" im Übrigen zur Begründung der Kaufempfehlung geschrieben: "AutoNation ist der größte US-Autohändler, Carvana und Co um Längen voraus und spottbillig. Die Aktie schreit: kaufen". (Analyse vom 03.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link