Börsenplätze AUTO1 Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

5,006 EUR -8,58% (10.01.2024, 16:28)



XETRA-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

5,01 EUR -8,41% (10.01.2024. 16:14)



ISIN AUTO1 Group-Aktie:

DE000A2LQ884



WKN AUTO1 Group-Aktie:

A2LQ88



Ticker-Symbol AUTO1 Group-Aktie:

AG1



Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (10.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Kein guter Tag für die Aktionäre von AUTO1. Die Aktie verliere heute über sechs Prozent und rutsche auf den letzten Platz im Nebenwerteindex SDAX. Damit sei ein Großteil des Erholungsversuchs vom Rekordtief von 4,68 Euro Mitte Dezember bis zum Zwischenhoch von 6,60 Euro Anfang Januar dahin.Analyst Marcus Diebel von der US-Bank J.P. Morgan rechne nach Gesprächen mit dem Management des Online-Autohändlers mit einem schwächeren Jahresende als von ihm zuvor gedacht. Insbesondere der Absatz im Segment Merchant, der Plattform für Gebrauchtwagenhändler, stehe weiter unter Druck.Seine gesenkte Erwartung für den bereinigten operativen Verlust im Jahr 2023 von 49 Millionen Euro liege nun am unteren Ende der Unternehmenszielspanne, so der Experte in einer Studie. Das Unternehmen erwarte einen um Sondereffekte bereinigten Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von minus 39 bis minus 49 Millionen Euro. Sein von 6,30 auf 6,20 Euro gesenktes Kursziel liege gleichwohl noch über dem aktuellen Kursniveau. Er stufe die Aktien weiter mit "neutral" ein.Es gebe aber auch optimistische Analysten, wie Alexander Zienkowicz von Alster Research. Angesichts einer trägeren Entwicklung des deutschen Gebrauchtwagenmarktes im Dezember habe der Experte zwar das Kursziel von 9,30 auf 9,00 Euro reduziert, sehe damit aber weiterhin ausreichend Spielraum für eine "kaufen"-Einstufung. Der Markt schaffe weiterhin keine Rückkehr zu einer Nach-Corona-Normalität. Zudem sorge das aktuelle Inflations- und Zinsumfeld für Unsicherheiten mit Blick auf 2024. Gleichwohl bleibe Zienkowicz zuversichtlich, dass AUTO1 Effizienz sowie Profitabilitätsziele weiter verbessern werde.Die Aktie von AUTO1 befindet sich nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" und aktuell besteht auch kein Grund für Anleger, in das Papier zu investieren, so Markus Bußler. (Analyse vom 10.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link