Tradegate-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

5,50 EUR -2,74% (13.10.2022, 15:33)



XETRA-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

5,475 EUR -3,18% (13.10.2022, 15:23)



ISIN AUTO1 Group-Aktie:

DE000A2LQ884



WKN AUTO1 Group-Aktie:

A2LQ88



Ticker-Symbol AUTO1 Group-Aktie:

AG1



Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (13.10.2022/ac/a/nw)





München (www.aktiencheck.de) - Shortseller BlackRock Investment Management (UK) Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der AUTO1 Group SE kräftig aus:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited schalten auf eine Short-Atatcke gegen die Aktien der AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) um.Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 12.10.2022 ihre Short-Position in den AUTO1-Aktien von 0,75% auf 0,95% erhöht.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der AUTO1 Group SE:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der AUTO1 Group SE: mindestens 0,95%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze AUTO1 Group-Aktie: