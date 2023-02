XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

15,85 EUR -3,00% (06.02.2023, 13:02)



Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

15,86 EUR -2,58% (06.02.2023, 13:08)



ISIN AURELIUS-Aktie:

DE000A0JK2A8



WKN AURELIUS-Aktie:

A0JK2A



Ticker-Symbol AURELIUS-Aktie:

AR4



Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg.



Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Entwicklung der Portfoliofirmen mit Unterstützung eines Teams von fast 100 operativen Taskforce Experten der AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com (06.02.2023/ac/a/nw)





Grünwald (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP hebt Short-Position in Aktien von AURELIUS an:Die Finanzprofis des Hedgefonds Marshall Wace LLP nehmen die AURELIUS-Aktien (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) nach einer langen Pause erneut ins Visier.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 03.02.2023 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,45% auf 0,57% der AURELIUS-Aktien erhöht.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von AURELIUS:0,57% Marshall Wace LLP (03.02.2023)Börsenplätze AURELIUS-Aktie: