Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg.



Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Entwicklung der Portfoliofirmen mit Unterstützung eines Teams von fast 100 operativen Taskforce Experten der AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com. (18.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe.Nach dem im November 2022 im Rahmen der Q3-Zahlen veröffentlichten verhaltenen Ausblick auf den Rest des Jahres sei der Nachrichtenticker bei AURELIUS stillgestanden. In dieser Woche habe sich die Beteiligungsgesellschaft wieder zu Wort gemeldet und einen Segmentwechsel von qualifiziertem Freiverkehr (m:access) in den einfachen Freiverkehr angekündigt.Bei der Vorlage der Neunmonatszahlen im November 2022 habe der Vorstand von einem von Anpassung und Unsicherheit geprägten Marktumfeld gesprochen. Auch für den Rest des Jahres habe man sich eher zurückhaltend gezeigt: "Die belastende makroökonomische Situation wird das Transaktionsumfeld in den kommenden Monaten verstärkt dämpfen", so CEO Matthias Täubl damals. "Einen Handlungsdruck für weitere Transaktionen spüren wir derzeit nicht."Zwei Monate später folge die nächste Meldung: Die Gesellschaft wolle die eigenen Aktien an der Börse in München zukünftig nur noch im einfachen Freiverkehr notieren lassen. Bisher seien die Papiere der Beteiligungsgesellschaft im qualifizierten Freiverkehr (m:access) notiert. "Hintergrund der beabsichtigten Beendigung der Börseneinbeziehung ist neben Kosteneinsparungen vor allem eine erhebliche Reduzierung des organisatorischen Aufwands bei der Erfüllung von kapitalmarktrechtlichen Compliance Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf das Beteiligungsgeschäft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA", heiße es in der entsprechenden Meldung.Noch sei offen, wann der Segmentwechsel erfolgen werde. Der Zeitpunkt hänge von der Entscheidung der Börse München ab. Die Gesellschaft gehe davon aus, dass die Börse München in ihrer Entscheidung eine ausreichend lange Auslauffrist vorsehen werde, so AURELIUS.Investoren stünden der Entscheidung über einen Wechsel in ein deutlich weniger reguliertes Marktsegment kritisch gegenüber. Das Handelsvolumen habe spürbar zugenommen. Der Kurs sei dabei prozentual zweistellig zurückgefallen. Das Tief aus dem November 2020 bei 10,22 Euro rücke in Sichtweite. Ein Einstieg drängt sich derzeit nicht auf, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 18.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link