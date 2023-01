Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg.



Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Entwicklung der Portfoliofirmen mit Unterstützung eines Teams von fast 100 operativen Taskforce Experten der AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe.Für die Anleger von AURELIUS laufe das Jahr 2023 bisher nicht wirklich gut. Mit der Ankündigung, einen Segmentwechsel vornehmen zu wollen und die Aktien künftig nur noch im einfachen statt im qualifizierten Freiverkehr notieren zu lassen, habe die Beteiligungsgesellschaft in dieser Woche für erhebliche Verunsicherung am Markt gesorgt - auch bei den Analysten.Das komme nicht wirklich gut an: AURELIUS wolle die eigenen Aktien an der Börse in München zukünftig nur noch im einfachen Freiverkehr notieren lassen. Bisher seien die Papiere der Beteiligungsgesellschaft im qualifizierten Freiverkehr (m:access) notiert.Die Rechte der Aktionäre aus den Aktien seien bei einem Segmentwechsel gewahrt geblieben, habe es vom Unternehmen geheißen. Analystin Marie-Therese Grübner von Hauck Aufhäuser Investment Banking gebe aber zu bedenken, dass ein solcher Schritt deutlich weniger Transparenz und Offenlegungspflichten bedeuten würde und den Weg ebnen könnte für einen vollständigen Rückzug von der Börse.Laut AURELIUS bestehe für die Gesellschaft kein Bedarf mehr, die Finanzierungsmöglichkeiten des qualifizierten Freiverkehrs zur Beschaffung von Eigenkapital zu nutzen. Gleichzeitig sei der finanzielle und regulatorische Aufwand, den die Notierung in diesem Segment mit sich bringe und der teils auch zu Nachteilen im Tagesgeschäft führe, in den letzten Jahren erheblich angestiegen, so die weitere Begründung für den angestrebten Segmentwechsel.Ähnlich wie DER AKTIONÄR habe sich Grübner von den Plänen überrascht gezeigt, weil sie als komplette Kehrtwende der bisherigen Versuche gesehen werden könnten, die Aktionäre mittels Aktienrückkäufen und Dividenden mehr zu belohnen.Investoren stünden der Entscheidung über einen Wechsel in ein deutlich weniger reguliertes Marktsegment kritisch gegenüber. Auch wenn noch einige Fragen offen seien, seien weiterführende Informationen bisher Mangelware. Seit der Ankündigung, einen Segmentwechsel vornehmen zu wollen, sei die Aktie um bis zu 40 Prozent eingebrochen, was immerhin einem Verlust an Börsenwert von fast 225 Millionen Euro entspreche. Heute würden die Papiere zwar einen Stabilisierungsversuch starten.Ein Einstieg drängt sich derzeit jedoch weiterhin nicht auf, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)