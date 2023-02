Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

16,06 EUR +3,01% (01.02.2023, 10:37)



XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

15,98 EUR +1,72% (01.02.2023, 10:23)



ISIN AURELIUS-Aktie:

DE000A0JK2A8



WKN AURELIUS-Aktie:

A0JK2A



Ticker-Symbol AURELIUS-Aktie:

AR4



Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand und Düsseldorf. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen Portfoliounternehmen zu beschleunigen.



Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten.



Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Immobilien sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Growth Investments wirkt an LBO-Transaktionen für Nachfolgelösungen im Midmarket-Bereich mit. AURELIUS Real Estate Opportunities konzentriert sich auf Immobilieninvestments mit nachhaltigem Wertsteigerungspotential durch ein aktives Management. AURELIUS Finance Company bietet flexible Finanzierungslösungen für Firmen in ganz Europa.



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen unter http://www.aurelius-group.com. (01.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AURELIUS habe im Anschluss an ihren Antrag an die Börse München auf Einstellung der Notiz der Aktien der Beteiligungsgesellschaft im Segment m:access und auf Widerruf der Einbeziehung in den Freiverkehr bereits eine entsprechende Mitteilung der Börse München erhalten. Demnach werde die Einbeziehung der AURELIUS-Aktien in das Segment m:access mit Ablauf des 30. Juni 2023 beendet. Die Einstellung der Notierung der Aktien im einfachen Freiverkehr der Börse München werde erst mit Ablauf des 29. Dezember 2023 erfolgen."Aktionär"-Leser würden wissen: Laut AURELIUS bestehe für die Gesellschaft kein Bedarf mehr, die Finanzierungsmöglichkeiten des qualifizierten Freiverkehrs zur Beschaffung von Eigenkapital zu nutzen. Gleichzeitig sei der finanzielle und regulatorische Aufwand, den die Notierung in diesem Segment mit sich bringe und der teils auch zu Nachteilen im Tagesgeschäft führe, in den letzten Jahren erheblich angestiegen, so die weitere Begründung für den angestrebten Segmentwechsel.Die Gesellschaft begrüße den Umstand, dass die Börse München in ihrer Entscheidung eine ausreichend lange Auslauffrist vorgesehen habe und gehe davon aus, dass die Aktien weiterhin an einem anderen Handelsplatz im einfachen Freiverkehr gehandelt würden.Mit der Ankündigung, einen Segmentwechsel vornehmen zu wollen, habe AURELIUS für erhebliche Verunsicherung am Markt gesorgt. Das Risiko eines anschließenden Delistings würde die Aktie für die Mehrheit der institutionellen Investoren uninvestierbar machen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AURELIUS-Aktie: