AUDI, eine Tochtergesellschaft von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), habe eine Klage gegen den Elektrofahrzeughersteller Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) eingereicht. Die Klage beziehe sich auf die Modellbezeichnungen von Nio für den europäischen Markt, die angeblich die Marken von AUDI verletzen würden.



Volkswagen habe sich außerdem bereit erklärt, eine Geldstrafe in Höhe von 80 Millionen Dollar zu zahlen, um den Vorwurf auszuräumen, dass die Testergebnisse für den Kraftstoffverbrauch von Porsche-Fahrzeugen, die zwischen 2005 und 2020 verkauft worden seien, in unzulässiger Weise verzerrt worden seien.



Einschätzungen von Analysten:



- Goldman Sachs stufe E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 12,50 Euro gesetzt worden.



- Grand City Properties (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) werde von der Société Générale auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 16,70 Euro gesetzt worden. (20.06.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am letzten Handelstag der Woche im Plus, so die Experten von XTB.Die Indices würden versuchen, sich von ihrem gestrigen Einbruch zu erholen, aber der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde immer noch rund 400 Punkte unter dem Schlusskurs vom Mittwoch gehandelt. Der italienische FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) sei der Outperformer mit einem Plus von 1,6%, während der polnische WIG 20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) am stärksten zurückbleibe (-0,4%). Die Stimmung habe sich verbessert, nachdem die Bank of Japan beschlossen habe, die geldpolitischen Einstellungen unverändert zu lassen, im Gegensatz zur SNB gestern.Der gestrige Rückgang des DAX-Marktes sei im Bereich von 13.000 Punkten gestoppt worden, der durch das 78,6%-Retracement der Anfang März 2022 gestarteten Aufwärtsbewegung markiert sei. Heute sei der Versuch einer Erholung zu erkennen. Eine wichtige Widerstandszone, die es zu beobachten gelte, falls sie sich fortsetze, befinde sich im Bereich von 13.400 Punkten, der durch frühere Kursreaktionen, das 61,8%-Retracement sowie die obere Grenze einer lokalen Marktgeometrie gekennzeichnet sei. Ein Durchbruch über diese Hürde wäre erforderlich, um die Aussichten für die Bullen aufzuhellen.