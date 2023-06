Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (20.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.Dividendenaktien stünden bei vielen konservativen Anlegern hoch im Kurs. Trotz einer Kürzung im vergangenen Jahr, eigentlich ein No-Go, nach wie vor auch die von US-Telekommunikationsgigant AT&T. So richtig wisse die Geschäftsentwicklung aber unverändert nicht zu überzeugen, das zeige auch die heute gesenkte Prognose für neue Vertragsabschlüsse.Eigentlich habe das Jahr für AT&T gut begonnen. Im Januar habe der Telekommunikationsriese noch auf eine große Zahl an Neuabschlüssen im Schlussquartal 2022 zurückblicken und mit einer Cashflow-Prognose von 16 Mrd. USD oder mehr in diesem Jahr überzeugen können. Die erste handfeste Enttäuschung habe sich aber mit den im April vorgestellten Quartalszahlen ergeben: Die seien so schwach ausgefallen, dass der Cashflow statt der für das Quartal erwarteten 3 Mrd. USD gerade mal 1 Mrd. USD betragen habe. An seiner Cashflow-Prognose für das Gesamtjahr habe AT&T zwar festgehalten, woher das Management die Zuversicht genommen habe, die Jahresziele noch erreichen zu können, sei vielen Marktteilnehmern aber völlig unklar geblieben.Mit dem möglichen Markteintritt von Amazon.com in das Privatkundengeschäft sei der Druck auf AT&T weiter gestiegen. Neben Verizon und T-Mobile US sei man zwar weiter einer der größten Telekommunikationsanbieter der USA, habe in den vergangenen Jahren aber stetig Marktanteile verloren. Die jüngsten Äußerungen des Finanzchefs würden wenig Optimismus aufkommen lassen, dass es bald zu einer operativen Trendwende zugunsten von AT&T kommen könnte:Auf einer Konferenz der Bank of America habe Pascal Desroches mitgeteilt, dass man die Prognose von 476.000 Neuabschlüssen im laufenden Quartal nicht werde erreichen können. Neu angepeilt seien nun 300.000, das lasse die Zweifel bezüglich des zum Jahresbeginn in Aussicht gestellten Cashflows und damit auch der Sicherheit der Dividende wachsen.AT&T könnte gute Nachrichten dringend gebrauchen, habe stattdessen jedoch weiter mit operativen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wenngleich der angeschlagene Chart aktuell für einen Doppelboden im Bereich von 15 USD spreche, dränge sich ein Einstieg angesichts der Herausforderungen und auch der Gefahr durch Amazon.com nicht auf.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AT&T.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AT&T.