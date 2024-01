NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (19.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Oppenheimer:Timothy Horan, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) von "perform" auf "outperform" hoch.Die Aktie habe sich in den letzten Jahren schlechter entwickelt als der Markt und die Konkurrenz, da das Unternehmen eine schwierige Umstellung auf die Positionierung als reiner Konnektivitätsanbieter durchlaufen habe, so Timothy Horan in einer Research Note. Die Firma glaube, dass dieser Gegenwind in den Hintergrund gerückt sei, während AT&T jetzt von einer Reihe von Rückenwind profitieren sollte, einschließlich massiver Verbesserungen der Netzwerkkapazität, verbesserter Breitbandabonnenten und Umsatztrends sowie dem Potenzial, DirecTV mit EchoStar (SATS) Dish zu fusionieren.Timothy Horan, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von AT&T von "perform" auf "outperform" herauf. Das Kursziel laute 21 USD. (Analyse vom 19.01.2024)Börsenplätze AT&T-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:15,225 EUR +0,86% (19.01.2024, 13:06)