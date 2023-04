Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (21.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem kräftigen Minus von 10,4 Prozent habe die Aktie von AT&T am Donnerstag auf die Zahlen reagiert. Ein Rückgang bei der Zahl der Vertragskunden und vor allem der enttäuschende Cashflow hätten bei den Anlegern für Missmut gesorgt.Morgan Stanley habe sich nach dem Abverkauf nun zu den Ergebnissen geäußert. Beim Cashflow habe AT&T die Erwartungen im ersten Quartal massiv verfehlt, was die Angst schüre, dass sogar die Dividende in Gefahr sein könnte. Zudem habe es lediglich 424.000 neue Vertragskunden gegeben. Das habe zwar den Erwartungen der Experten entsprochen, im Vorjahr seien es mit 691.000 aber noch deutlich mehr gewesen.Entsprechend habe es auch von Morgan Stanley Kritik gegeben. Die Analysten hätten zwar sogar mit noch weniger Freiem Cashflow gerechnet, der Konsens habe aber deutlich höher gelegen. Zudem dürften auch im zweiten Quartal hohe Investitionen anstehen, auch wenn die Belastungen etwa durch Gerätezahlungen an Apple oder Anreizvergütungen für Mitarbeiter nachlassen dürften. Sie würden deshalb infrage stellen, ob das Cashflow-Ziel von 16 Milliarden Dollar für das Gesamtjahr wirklich erreicht werden könne - würden dies aber noch für möglich halten.Der Cashflow sei entscheidend, um die hohen Dividenden aufrechtzuerhalten und das Ziel, den Verschuldungsgrad zu senken, zu erreichen. Morgan Stanley meine zudem, dass auch die Zahl der Neukunden einige Anleger negativ überrascht haben dürfte - auch wenn der Konsens getroffen worden sei. Ein schneller Kauf der AT&T-Aktie dränge sich deshalb aktuell nicht auf. Das Kursziel von 20 Dollar sei aber bestätigt worden - das seien immerhin 13 Prozent mehr als das aktuelle Niveau.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AT&T.