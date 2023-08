NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (29.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von der Citigroup:Michael Rollins, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) von "neutral" auf "buy" hoch.Eine Reihe von Bedenken habe die Stimmung und die Bewertungen von Telekommunikationsbetreibern belastet, darunter der Wettbewerb, die Branchenstruktur, höhere Tarife und der Vorsprung, so der Analyst. Er sehe jedoch jetzt einen "konstruktiveren Investment Case" für Large-Cap-Telekommunikationsunternehmen. Rollins sei der Ansicht, dass das Wettbewerbsumfeld im Mobilfunkbereich positive Anzeichen für eine Stabilisierung aufweise, was sich positiv auf die operative Leistung auswirken dürfte. Darüber hinaus sollte ein besserer zukünftiger freier Cashflow dazu beitragen, die Nettoverschuldung zu reduzieren und die Dividendenausschüttungen zu unterstützen, die mit hohen Renditen gehandelt würden.Michael Rollins, Analyst der Citigroup, stuft die AT&T-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch. Das Kursziel laute unverändert 17,00 USD. (Analyse vom 29.08.2023)Börsenplätze AT&T-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:13,36 EUR +1,64% (29.08.2023, 13:09)