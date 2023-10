NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (12.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T).Die Trends in der Mobilfunkbranche würden solide bleiben, mit einem stetigen Wachstum bei den Postpaid-Telefonen und einer sehr geringen Upgrade-Aktivität trotz der Einführung des neuen iPhone 15, so die Analysen. Die Werbeaktionen der Mobilfunkanbieter für Kunden mit hohen Inzahlungnahmewerten seien attraktiv, insbesondere für Wechsler und neue Anschlüsse, aber die Abwanderung sei auf einem rekordverdächtig niedrigen Niveau und die Kunden scheinen ihre Telefone länger zu behalten. J.P. Morgan habe die Schätzung für AT&Ts Postpaid-Telefonanschlüsse im dritten Quartal auf 400.000 erhöht und die Upgrade-Rate auf 3,3% gesenkt.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die AT&T-Aktie unverändert mit "neutral" ein. Das Kursziel werde von 18,00 auf 17,00 USD reduziert. (Analyse vom 12.10.2023)Börsenplätze AT&T-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:13,615 EUR -2,23% (12.10.2023, 16:52)