Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

17,978 EUR +1,24% (10.01.2023, 11:38)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

19,04 USD -2,51% (09.01.2023, 22:03)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

SOBA



NYSE-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (10.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Analyst Eric Luebchow von Wells Fargo Advisors:Eric Luebchow, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft die Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) von "equal-weight" auf "overweight" herauf.Eric Luebchow sehe den US-Telekommunikationssektor für 2023 als relativ defensiv an, da das Wachstum der Mobilfunkkunden weiterhin über dem historischen Niveau liegen dürfte, der Glasfaserausbau weiter zunehmen und die Festnetztelefonie weiterhin Anteile gewinnen dürfte. Luebchow empfehle den Anlegern jedoch, angesichts des derzeitigen Inflationshintergrunds selektiv vorzugehen.Der Analyst habe AT&T als seinen Top-Mobilfunkwert für 2023 genannt aufgrund des Aufwärtspotenzials gegenüber den Konsensschätzungen, seiner besseren Bilanz und der attraktiven Bewertung.Eric Luebchow, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft die Aktie von AT&T von "equal-weight" auf "overweight" hoch und hebt das Kursziel von 17 auf 22 USD an. (Analyse vom 10.01.2023)Börsenplätze AT&T-Aktie: