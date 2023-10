NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (23.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse der Citigroup:Michael Rollins, Analyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) und erhöht das Kursziel.AT&T habe starke Ergebnisse für das dritte Quartal, mit besser als erwarteten Volumina bei Postpaid-Telefonen und Glasfaser-Nettozuwächsen sowie einem EBITDA-Wachstum von 4,6%, gemeldet, so der Analyst in einer am Samstag veröffentlichten Studie. Citigroup habe ihre Schätzungen aktualisiert, um ein stärkeres EBITDA-Wachstum im Mobilfunkbereich bis ins Jahr 2024 widerzuspiegeln, während bei den drahtgebundenen Endkundenanschlüssen noch Raum für weitere Verbesserungen in der Kostenstruktur bestehe und bei den drahtgebundenen Geschäftskundenanschlüssen ein stärkerer Gegenwind herrsche.Michael Rollins, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die AT&T-Aktie bestätigt und das Kursziel von 17 auf 18 USD angehoben. (Analyse vom 21.10.2023)Börsenplätze AT&T-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:14,465 EUR -0,41% (23.10.2023, 10:52)