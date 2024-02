NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (02.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von AT&T Inc. und erhöht das Kursziel.Der Telekommunikationskonzern habe solide Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, mit besser als erwarteten Volumina bei Postpaid-Telefonen und Glasfaser-Nettoerweiterungen sowie einer soliden Finanzleistung, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die US-Bank sei der Ansicht, dass AT&T gut aufgestellt sei, um bei einem moderaten Umsatzwachstum und einem besseren EBITDA-Wachstum das obere Ende seiner Free Cashflow-Prognose für 2024 zu erreichen.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die AT&T-Aktie bestätigt und das Kursziel von 19 auf 20 USD angehoben. (Analyse vom 01.02.2024)