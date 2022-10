Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AT&T.



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld setze auch AT&T den starken Lauf der vergangenen Tage fort. Mehr als 20 Prozent habe der Dividendentitel seit dem Mehrjahrestief vor rund zwei Wochen bereits zugelegt. Nach den starken Zahlen zuletzt traue die Investmentbank Raymond James dem Telekom-Schwergewicht nun noch eine echte Rally zu.Analyst Frank G. Louthan habe gelobt, dass AT&T zu seinem Kerngeschäft zurückgekehrt sei und habe die Aktie von "outperform" noch einmal auf "strong buy" hochgestuft. Sein Kursziel von 24 Dollar liege knapp 40 Prozent über dem aktuellen Niveau - durchaus viel Potenzial für eine Aktie, die in der Regel nicht für große Kurssprünge bekannt sei.AT&T dürfte den Rivalen Verizon in den kommenden Quartalen laut Louthan in den Schatten stellen. Er rechne mit mehr neuen Mobilfunkkunden, einem höheren Gewinn je Aktie und steigenden Margen. Eine wirtschaftliche Abkühlung sei in der Bewertung der Branche derweil bereits eingepreist. Die Aktien würden unter dem durchschnittlichen 2-, 5- und 10-Jahres-KGV gehandelt, obwohl sie heute weniger zyklisch und wachstumsstärker aufgestellt seien.Bei AT&T sei eine höhere Bewertung auch deshalb angemessen, da sich die neuen Strukturen nun auch in den Zahlen zeigen würden. Louthan sei der Meinung, dass der bessere Fokus auf das Kerngeschäft für steigende Kurse sorgen werde.Neueinsteiger warten aber eine Beruhigung ab, um zuzugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: