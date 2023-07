Börsenplätze AT&T-Aktie:



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (11.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.Der Telekommunikationskonzern AT&T habe in der vergangenen Woche eine Partnerschaft mit Boldyn Networks verkündet. Von der Zusammenarbeit dürften nicht nur die Millionen von Fahrgästen der San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) profitieren, sondern auch AT&T selbst. Zudem würden die Analysten der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial zutrauen.Ziel der Partnerschaft sei es, den Internetempfang in der gesamten Infrastruktur der SFMTA zu verbessern, einschließlich Tunneln, Bahnhöfen, Waggons und umliegenden Gebieten, wie Zacks berichte. Der Netzausbau solle den Fahrgästen ein besseres mobiles Erlebnis sowie eine nahtlose und robuste 5G-Abdeckung bieten.Für AT&T sei der Netzausbau auch ein Prestigeprojekt. Der Konzern plane, ein landesweites 5G-Mobilfunknetz aufzubauen und 5G auch im Low- und Mid-Band-Spektrum zu nutzen. Sollte das Gemeinschaftsprojekt mit Boldyn Networks gelingen, könnte AT&T also Sympathiepunkte bei den zahlreichen Fahrgästen der SFMTA sammeln. Zur Erinnerung: Bis Ende des Jahres solle die Zahl der Mid-Band-Kunden auf 200 Millionen steigen und die Zahl der Geschäftskunden im Glasfasernetz bis Ende 2025 auf 30 Millionen.AT&T habe weiterhin mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Wer im Telekommunikationsbereich auf der Suche nach Aktien mit hoher Dividendenrendite sei, werde leicht bei aussichtsreicheren Titeln fündig. "Der Aktionär" favorisiert beispielsweise die Deutsche Telekom und den französische Anbieter Orange, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 11.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AT&T.