Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (22.02.2024/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - AT&T-Chartanalyse von BNP Paribas:Die Aktie von AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) befindet sich seit dem Verlaufstief vom 18. Juli bei 13,43 USD in einem Aufwärtstrend und konnte dabei im bisherigen Verlaufshoch am 01. Februar 18,15 USD erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich die Aktie in einer normalen Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend und habe dabei den 50er EMA und die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke erreicht. Hier pendele das Papier seit Tagen seitwärts in einer Bodenbildung.Die Aktie von AT&T könnte wieder nach oben abprallen und einen neuen Hochlauf starten. Die übergeordnete Aufwärtsbewegung sei bei dem Papier weiterhin klar intakt und die allgemeine Stärke der Aktienmärkte sollte dem Titel weiteren Rückenwind geben. Ein weiteres Stärkesignal würde mit einem Anstieg über den 10er EMA bei 17,04 USD entstehen. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand um 17,50 USD zu rechnen. Rutsche das Papier hingegen unter den 10er EMA ab, wäre die nächste Auffangmarke leicht tiefer am 200er EMA bei aktuell 16,48 USD zu sehen. (Analyse vom 22.02.2024)Börsenplätze AT&T-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:15,67 EUR -0,32% (22.02.2024, 09:29)