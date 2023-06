Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.Leid seien Anleger in der Aktie des US-Telekommunikationsriesen gewohnt: Hier würden bereits seit Jahren die Bären regieren. Versöhnt worden seien Investoren nur durch eine weit überdurchschnittliche Dividende, aktuell biete AT&T eine Ausschüttungsrendite von 7%. Zu dieser würden sich aktuell die Aussichten auf eine Gegenbewegung der Aktie gesellen: Eine technische Bestandsaufnahme!Schwache Q1-Zahlen und eine Prognoseanpassung hätten im aktuellen Hochzinsumfeld zurecht für miese Stimmung gesorgt, immerhin schiebe AT&T einen Schuldenberg von 170 Mrd. USD vor sich her. Nachrichten über mögliche Einbußen beim Cashflow könne das Unternehmen daher nicht gebrauchen.Entsprechend sei die Reaktion am Markt ausgefallen: Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch Anfang April habe sich die Aktie abermals nach unten orientiert und in den vergangenen Wochen ausgiebig den Unterstützungsbereich um 15 USD getestet. Dieser biete aktuell die Chance auf einen Rebound, denn wenngleich sich im Kurschart nicht viel getan habe, habe sich die technische Ausgangslage der Aktie verbessern können. Konträr zur Kursentwicklung befinde sich der RSI in einem intakten Aufwärtstrend. In diesem Fall spreche man von einer bullischen Divergenz, die das Potenzial habe, mittelfristig für Kursgewinne zu sorgen. Vorsichtig optimistisch stimmen dürfe auch der einen Boden bildende Trendstärkeindikator MACD. Dieser zeige mit negativem Vorzeichen zwar noch einen intakten Abwärtstrend an, sollte der MACD allerdings steigen und bestenfalls über die Signallinie klettern können, dürfte das für neuen Schwung sorgen. Kursgewinne bis zur Abwärtstrendlinie bei etwa 19,50 USD, das entspreche einem Kurspotenzial von 22%, wären in diesem Fall wahrscheinlich.Könnten die Bullen die Horizontalunterstützung bei 15 USD aber nicht verteidigen, dürfte die Abwärtstrendunterkante bei rund 13 USD angelaufen werden. Nach Verlusten von knapp 20% würde sich antizyklischen Anlegern hier die nächste Einstiegschance präsentieren.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AT&T.