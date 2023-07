Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (18.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.Die Aktie des amerikanischen Telekommunikationsunternehmen AT&T habe am Montag rund fünf Prozent unter ihrem Schlusskurs aus der Vorwoche notiert. Damit habe sie nicht nur ein neues Jahrestief, sondern sogar den tiefsten Stand seit 1993 markiert. Auslöser für den Kursrutsch sei die jüngste Bewertung eines Citi-Analysten gewesen.Michael Rollins habe die AT&T-Aktie von einer Kaufempfehlung auf eine neutrale Bewertung herabgestuft und das Kursziel von 22 auf 16 Dollar gesenkt. Als Grund habe er potenzielle Risiken genannt, die durch mit Blei ummantelte Kabel entstünden.Damit reagiere der Analyst auf einen Bericht des Wall Street Journal von letzter Woche. In diesem sei bekannt geworden, dass mehrere Telekom-Riesen Netzwerke hätten, die aus mit giftigem Blei ummantelten unterirdischen Kabeln bestünden. Wenn das Blei zerfalle, stelle dass eine Gefahr für die Umwelt dar. Typischerweise könnte das in den USA einen teuren Rechtsstreit nach sich ziehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AT&T-Aktie: