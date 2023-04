Hinweis auf Interessenkonflikte:



Börsenplätze AT&T-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

16,31 EUR -9,34% (20.04.2023, 17:21)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

17,91 USD -9,09% (20.04.2023, 17:06)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

SOBA



NYSE-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AT&T Inc. in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Mit einem Minus von fast zehn Prozent sei AT&T am Donnerstag der größte Verlierer im S&P 500. Bei der defensiven US-Telekomaktie sei ein so kräftiger Kursverlust ungewöhnlich, doch die Zahlen des Konzerns seien bei den Anlegern gar nicht gut angekommen. Der schwache Cashflow schüre die Angst vor niedrigeren Dividenden.

AT&T habe im ersten Quartal die Rechnungsbeträge im Mobilfunk zwar deutlich gesteigert und überraschend viele neue Vertragskunden an Land gezogen. Allerdings seien die Ausgaben für Vorräte und für Investitionen hoch ausgefallen und hätten den Barmittelzufluss empfindlich schwächer ausfallen lassen als von Experten zuvor gedacht. Der freie Mittelfluss habe sich in den ersten drei Monaten auf eine Milliarde Dollar belaufen. Analysten hätten mit rund dem dreifachen Zufluss gerechnet.

Der freie Mittelzufluss sei ein wichtiges Maß für die Finanzkraft eines Unternehmens, unter anderem könne er Aufschluss geben über die Fähigkeit, Geld an die Investoren auszuschütten. Das Jahresziel, mindestens 16 Milliarden Dollar Free Cashflow zu erzielen, halte Chef John Stankey aber nach wie vor aufrecht.

Im Tagesgeschäft sei es weitgehend ordentlich gelaufen, die Serviceumsätze im Mobilfunk und die Erlöse mit Breitbandanschlüssen seien deutlich gewachsen. Insgesamt habe AT&T den Umsatz aus fortgeführten Geschäften um 1,4 Prozent auf 30,1 Milliarden Dollar gesteigert. Dank des Wachstums bei den renditeträchtigen Geschäften mit 5G-Mobilfunk und Glasfaserinternet habe das um Sondereffekte bereinigte EBITDA mit 3,9 Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar etwas stärker angezogen.

Der schwache Cashflow belaste, das Jahresziel sei durchaus in Gefahr. Sollte die Dividende mittelfristig darunter leiden, dürfte das die Aktie von AT&T weiter unter Druck setzen.

Anleger sollten nach dem kräftigen Minus am Donnerstag den Stopp bei 15,00 Euro beachten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".