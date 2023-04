Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

16,495 EUR -0,51% (24.04.2023, 14:37)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

18,22 USD +3,23% (21.04.2023)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

SOBA



NYSE-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (24.04.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) mit dem Votum "buy".Die Analysten würden AT&T nach dem 11%-igen Rückschlag nach dem verfehlten freien Cashflow in Q1 kaufen. Während der freie Cashflow von etwa 1 Mrd. USD die Prognose von 1,25 Mrd. USD übertroffen habe, habe der Konsens an der Börse mit 2,9 Mrd. USD "wesentlich höher" gelegen. Das Management von AT&T habe auf der MIT-Konferenz Anfang März angedeutet, dass der freie Cashflow im ersten Quartal saisonal bedingt schwach ausfallen und mit dem ersten Quartal 2022 vergleichbar sein würde. Der freie Cashflow in Q1 entspreche 6% der Jahresprognose von 16 Mrd. USD, was dem Verhältnis von Q1 zu Gesamtjahr von 5% im letzten Jahr entspreche.Deutsche Bank habe ihre Schätzung für den freien Cashflow im Jahr 2023 von 17,2 Mrd. USD auf 16,3 Mrd. USD gesenkt, um näher an der Untergrenze der Unternehmensprognose zu liegen, argumentiere aber, dass der Konsens von fast 3 Mrd. USD zu Beginn des Quartals "die Kommentare des Managements innerhalb des Quartals nicht angemessen widerspiegelt".Die Analysten der Deutschen Bank stufen die AT&T-Aktie mit "buy" ein. Das Kursziel lautet 23,00 USD. (Analyse vom 21.04.2023)Börsenplätze AT&T-Aktie: