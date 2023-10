NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk.



Toronto (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von der Scotiabank:Die Analysten der Scotiabank stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) auf "outperform" hoch.Mit Blick auf das Jahr 2024 rechne die Scotiabank mit einer Verbesserung des freien Cashflows, die durch eine geringe Kapitalintensität, eine Verbesserung des Betriebsergebnisses und einen geringeren Einsatz von Betriebskapital unterstützt werde, so die Analysten nach der Veröffentlichung der Ergebnisse. Während die Auslastung der Mobilfunknetze zurückgehe, würden die Trends bei der Kundenabwanderung und beim ARPU positiv bleiben und die Abhängigkeit von der Auslastung verringern, um die Gewinnwachstumsziele zu erreichen. Obwohl die Scotiabank in den nächsten zwei Jahren keine Dividendenerhöhungen erwarte, sei die aktuelle Dividendenrendite des Unternehmens "schwer von der Hand zu weisen", selbst wenn man sie im Zusammenhang mit dem insgesamt höheren Zinsumfeld betrachte.Die Analysten der Scotiabank stufen die AT&T-Aktie von "sector perform" auf "outperform" herauf. Das Kursziel laute nach wie vor 18,50 USD. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze AT&T-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:14,47 EUR -0,38% (23.10.2023, 10:18)