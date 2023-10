Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AT&T-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

14,585 EUR +1,28% (20.10.2023, 21:05)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

15,4902 USD +1,51% (20.10.2023, 20:57)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

SOBA



NYSE-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (20.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AT&T habe seine Prognose für den freien Cashflow für das Gesamtjahr erhöht. Dies sei geschehen, nachdem das Unternehmen höhere Mobilfunkabonnentengewinne und Gewinne verzeichnet habe, als die Analysten im Voraus erwartet hätten. Die Aktie habe am Donnerstag mit einem Kurssprung von über 6 Prozent auf die News reagiert.AT&T habe einen freien Cashflow von rund 16,5 Milliarden Dollar für das Gesamtjahr prognostiziert, verglichen mit der vorherigen Prognose von 16 Milliarden Dollar. Der Mobilfunkkonzern habe auch die Erwartungen an das bereinigte EBITDA um 4 Prozent erhöht.Die Prognose könnte ein Zeichen dafür sein, dass AT&T wieder etwas an Boden gewinnt. Dennoch bleibe das Allgemeinumfeld für die Telekommunikationsbranche schwierig, da die Nachfrage nach neuen Mobilfunkkunden nachlasse. Das Unternehmen habe in den letzten Jahren gemeinsam mit Konkurrenten wie Verizon und T-Mobile US erbittert um Kundenwachstum gekämpft. Im Juni habe AT&T bekannt gegeben, dass die Gewinne aufgrund des Wettbewerbs von anderen Anbietern und Kabel-TV teilweise gesunken seien.Mit den positiven Quartalszahlen und der entsprechenden Kursreaktion helle sich das Bild für AT&T zwar etwas auf, bleibe aber insgesamt immer noch nicht überzeugend.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AT&T Inc.