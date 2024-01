Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AT&T-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

15,26 EUR -3,72% (24.01.2024, 18:55)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

16,635 USD -3,23% (24.01.2024, 18:41)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

SOBA



NYSE-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (24.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.Nachdem Verizon am Dienstag positiv überrascht habe, seien Anleger am Mittwoch von einem anderen großen US-Telekomkonzern enttäuscht worden. Denn AT&T habe in Q4 bei den Mobilfunkkunden zwar stärker als erwartet zugelegt - jedoch habe die Prognose für das laufende Geschäftsjahr nicht überzeugen können. Die AT&T-Aktie verliere rund 2,9 Prozent.Das Telekommunikationsunternehmen habe zuletzt bei den Verbrauchern deutlich gepunktet. In Q4 sei die Zahl der Mobilfunk-Vertragskunden um 526.000 gestiegen und damit stärker als die 488.000, die Analysten erwartet hätten. Im Vorquartal habe der Zuwachs nur bei 468.000 Kunden gelegen. Positive Treiber seien das Weihnachtsgeschäft und Werbeaktionen für das iPhone von Apple gewesen.Dadurch habe der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut zwei Prozent auf 32,0 Mrd. Dollar zugelegt und damit die Erwartungen der Branchenexperten übertroffen, die 31,5 Mrd. Dollar auf dem Zettel gehabt hätten.Allerdings sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie überraschend von 61 Cent im Vorjahr auf 54 Cent zurückgegangen. Insgesamt habe AT&T unter dem Strich 2,1 Mrd. Dollar verdient. Ein Jahr zuvor habe der Konzern wegen Abschreibungen auf sein Festnetzgeschäft und das kriselnde Mobilfunkgeschäft in Mexiko einen Verlust von mehr als 23,5 Mrd. Dollar verbucht.Dass das Tagesgeschäft in Q4 weniger Gewinn abgeworfen habe als im Vorjahreszeitraum und auch die Gewinnprognosen des Managements für 2024 schwächer ausfallen würden als erwartet, enttäusche zu Recht.Die AT&T-Aktie ist keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 24.01.2024)