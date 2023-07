NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (18.07.2023/ac/a/n)



Der Analyst sei der Ansicht, dass die historische Verwendung von bleiummantelten Kabeln in der Telekommunikationsbranche noch mindestens einige Monate und möglicherweise länger einen Überhang für die Aktien und Bewertungen darstellen werde, bis der Markt das finanzielle Risiko besser einschätzen könne. Infolgedessen habe die Citi drei Telekommunikationsbetreiber herabgestuft. Das Kupfernetz mit möglicher Bleiummantelung könnte einen beträchtlichen Prozentsatz des landesweit verlegten Legacy-Netzes ausmachen, wobei das Risiko für jedes Unternehmen unterschiedlich hoch sei. Rollins sage, dass er nicht in der Lage sei, die finanziellen Risiken für Telekommunikationsunternehmen aufgrund der in den Artikeln des "Wall Street Journal" geäußerten Bedenken zu quantifizieren. Der Analyst sei der Ansicht, dass die meisten Wireline-Telekommunikationsunternehmen auf der Grundlage ihrer aktuellen Szenarioanalyse einem Bewertungsabschlag unterliegen würden. Der Analyst sei weiterhin besorgt über weitere kurzfristige Abwärtsrisiken und betrachte die Unsicherheit vorerst als Überhang.Michael Rollins, Analyst der Citigroup, stuft die AT&T-Aktie von "buy" auf "neutral" herunter. (Analyse vom 17.07.2023)