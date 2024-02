NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

17,69 USD +0,91% (31.01.2024, 22:15)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

SOBA



NYSE-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (01.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) hoch und erhöht das Kursziel.Der Telekommunikationskonzern sei in der Lage gewesen, eine konsistente Ausführung in seinen drahtlosen und Breitband-Geschäften zu zeigen und stehe vor einem soliden langfristigen Wachstum für beide Segmente, v.a. im Breitbandbereich mit seinem laufenden Glasfaseraufbau zusammen mit zusätzlichen Möglichkeiten in und außerhalb der bestehenden Märkte, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. AT&T hab seine hohen Investitionsausgaben für 5G abgeschlossen und sollte einen stetigen freien Cashflow generieren, um die Dividendenzahlungen zu unterstützen und die Schulden zu reduzieren. JPMorgan halte die Bewertung von AT&T auf dem aktuellen Kursniveau für attraktiv.J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse die AT&T-Aktie von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 21 USD angehoben. (Analyse vom 01.02.2024)Börsenplätze AT&T-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:16,67 EUR +3,16% (01.02.2024, 14:29)