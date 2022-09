Börsenplätze AT&T-Aktie:



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (07.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die AT&S-Aktie, die 2021 einer der ATX-Highflyer gewesen sei, tendiere zuletzt zur Schwäche. Allein im September habe die Aktie (bis dato) rund sieben Prozent verloren. Grund für die Verluste könnten Sorgen um einen schwächelnden Großkunden sein. Doch es habe zuletzt auch eine positive Nachricht gegeben, die das Papier stützen dürfte.Bei AT&S sei nämlich jüngst ein Insiderkauf zu beobachten gewesen. Aufsichtsrat Günter Pint habe am 5. September 230 Aktien des Unternehmens zu 41,00 Euro erworben. Pint habe bereits Ende August 200 Stücke zu einem Kurs von 44,00 Euro gekauft. Aus Sicht des "Aktionär" sei das ein klarer Vertrauensbeweis in diesen unsicheren Zeiten.Apropos "Unsicherheit": Sorgen würden sich die AT&S-Anleger derzeit wohl um einen (ge)wichtigen Kunden namens Intel machen. Der US-Chip-Gigant leide offenbar zunehmend unter einer Nachfrageschwäche, die sich auch im Aktienkurs widerspiegle. Dieser Rückgang auf der Bedarfsseite könnte eventuell - mit zeitlicher Verzögerung - auch auf die Österreicher abstrahlen.Auch wenn die Halbjahreszahlen und Ausblick herausragend gewesen seien, sei eine vorübergehende Delle in der Geschäftsentwicklung nicht mehr ausschließen. Offenbar sei jedoch das Management unverändert optimistisch gestimmt, was sich in den wiederholten Insiderkäufen niederschlage.Investierte Anleger bleiben dabei, beachten jedoch unbedingt - mit Blick auf den jüngsten Abwärtstrend - den Stopp-Kurs bei 40,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link