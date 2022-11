Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) zeigte im Q2 2022/23 dank neuer Kapazitäten wie erwartet eine starke Umsatz- und Ergebnisverbesserung, die leicht über unseren Erwartungen lag und auch einiges über den Markterwartungen landete, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die wachsende Beliebtheit kostenpflichtiger Premium-Abos bei "Tinder" habe dem Betreiber der Dating-App, Match Group (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH), ein überraschend starkes Umsatzplus beschert. Die Erlöse seien im abgelaufenen Quartal um 6% auf USD 810 Mio. angestiegen, während die Erwartungen im Schnitt bei USD 793 Mio. angesiedelt gewesen seien. Für das laufende Quartal habe sich das Unternehmen aufgrund der schwachen Konjunktur und Belastungen durch den starken USD allerdings zurückhaltend geäußert und rechne nur mit einem Umsatz in Höhe von USD 780 Mio. bis USD 790 Mio., was unter den Markterwartungen gelegen habe. Die Anleger hätten sich dennoch erfreut gezeigt und hätten die Aktien um 4,2% ansteigen lassen.Nach dem Reiseboom im Sommer habe der Apartment-Vermittler Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) die Erwartungen an das Schlussquartal gedämpft. Die Erlöse dürften bei maximal USD 1,9 Mrd. liegen, wobei das Vorjahresergebnis bei rund USD 2,9 Mrd. angesiedelt gewesen sei. Das sei bei den Investoren nicht gut angekommen und habe den Aktienkurs um 13,4% einbrechen lassen. (03.11.2022/ac/a/m)