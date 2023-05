Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze AT&S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:

29,68 EUR -0,40% (26.05.2023, 10:58)



Wiener Börse-Aktienkurs AT&S-Aktie:

29,68 EUR +0,34% (26.05.2023, 10:41)



ISIN AT&S-Aktie:

AT0000969985



WKN AT&S-Aktie:

922230



Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

AUS



Wiener Börse-Symbol AT&S-Aktie:

ATS



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer-Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (26.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 habe AT&S von einer starken Nachfrage zu Beginn des Jahres und dem Aufbau neuer Kapazitäten profitiert, aber in der zweiten Jahreshälfte eine Verlangsamung und teilweise Umkehr der Dynamik hinnehmen müssen. Die sich daraus ergebenden Verzögerungen bei der Kapazitätserweiterung und die vorsichtigen Prognosen des Managements würden die allgemeinen Branchentrends und Kundenerwartungen widerspiegeln. Die Branchenriesen hätten im Vergleich zum Vorjahr rückläufige Umsätze im Bereich der Hochleistungscomputer, Unterhaltungselektronik und Smartphones gemeldet. Die Auslastungsrate sei weiterhin rückläufig und die Lagerbestände seien nach wie vor hoch, auch wenn sie sich, aufgrund der Verzögerung bei Produktionserweiterungen, allmählich verringern würden. In der Vergangenheit hätten die Aktienkurse in der Halbleiterindustrie immer wieder eine Kehrtwende vollzogen, sobald die Prognosen den Tiefpunkt erreicht hätten.Die Konsensschätzungen seien bereits im Vorfeld der letzten Ergebnispräsentation gesenkt worden, die mittelfristigen Aussichten seien aber optimistisch. Sobald die nächste Produktgeneration von den Kunden ausgeliefert werden könne und die Nachfrage nach Hochleistungscomputern und anderen hochwertigen Produkten wie Smartphones steige, sollte AT&S die Kapazitäten haben, um entsprechend zu liefern. Die Skaleneffekte sollten beträchtlich sein und das Unternehmen trotz des derzeit hohen Verschuldungsgrades stützen.AT&S blicke vorsichtig auf 2023/24e, wobei das erste Halbjahr als weiterhin schwach angesehen werde. Die Notebook-Nachfrage und die hohen Lagerbestände seien trotz der Erholung in den letzten Monaten weiterhin eine Belastung. Der Gesamtmarkt des Unternehmens werde 2023 voraussichtlich von USD 77,5 Mrd. im Jahr 2022 auf 74,6 Mrd. schrumpfen. Mittelfristig werde immer noch ein gesundes Marktwachstum von 5,5% jährlich auf rund USD 97 Mrd. im Jahr 2028 erwartet. Das Management rechne für 2023/24 mit ähnlichen Umsätzen wie im vergangenen Jahr (EUR 1,7 bis 1,9 Mrd.) und mit einer EBITDA-Marge von 25% bis 29%. Die Analysten der RBI seien beim Umsatz etwas optimistischer, würden ihre Margenprognose aber unverändert bei 26% halten, was auf die schwächere USD-Erwartung zurückzuführen sei.Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt ihre "Halten"-Empfehlung für die AT&S-Aktie und hat das Kursziel aufgrund von Expansionsverzögerungen, schwacher Nachfrage und höheren Finanzierungskosten deutlich von EUR 56 auf EUR 32 gesenkt. Im vergangenen Jahr habe AT&S von einer starken Nachfrage zu Beginn des Jahres und dem Aufbau neuer Kapazitäten profitiert, aber in der zweiten Jahreshälfte eine Verlangsamung und teilweise Umkehr der Dynamik hinnehmen müssen. AT&S rechne, wie der Markt, mit einer Nachfrageerholung zum Jahresende, aber da das Unternehmen im Vergleich zu seinen Mitbewerbern fair bewertet scheine, würden die Analysten der RBI weiterhin zurückhaltend bleiben. (Analyse vom 26.05.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.