Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer-Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (31.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) unter die Lupe.Mit großer Spannung würden die Anleger dem morgigen Dienstag (1. August) entgegenfiebern. Dann werde AT&S seine Zahlen für das erste Quartal 2023/2024 veröffentlichen. Die Investoren würden genau hinschauen, wie sich der zuletzt schwächelnde Halbleiter-Konzern geschlagen habe. Hoffnung mache indes, dass es beim Großkunden Intel wieder aufwärts gehe."Der Aktionär" sei für seine laufende Empfehlung weiterhin durchaus optimistisch. Die Chancen stünden - mit Blick auf die erwähnten jüngsten Kennziffern des Top-Kunden Intel - gut, dass das steirische Unternehmen morgen mit seinem Zahlenwerk überrasche. Auch das Chartbild der AT&S-Aktie habe sich mit dem Überwinden des GD200 (31,02 Euro) wieder deutlich aufgehellt. Investierte Anleger sollten weiterhin dabeibleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:33,98 EUR +2,41% (31.07.223, 15:33)