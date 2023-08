Wiener Börse-Aktienkurs AT&S-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) unter die Lupe.AT&S habe heute Zahlen vorgelegt, die nur auf den ersten Blick wenig erfreulich erscheinen würden. Der österreichische Leiterplattenhersteller habe im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2023/24 einen deutlichen Einbruch bei Umsatz und Ergebnis verbucht. Die Analysten hätten allerdings mit Schlimmeren gerechnet. Und: Die Langfrist-Prognosen seien bestätigt worden.Die Zahlen, die etwas über den Erwartungen gelegen hätten, würden vom Markt positiv aufgenommen. Die AT&S-Aktie könne ihren jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Langfristig orientierte Anleger könnten noch aufspringen, zumal auch das Chartbild einen positiven Eindruck mache, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2023)Hinweis: Die AT&S-Aktie ist eine laufende Empfehlung des "Aktionärs".Börsenplätze AT&S-Aktie:XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:34,02 EUR 0,00% (01.08.2023, 13:43)