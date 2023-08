Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer-Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (02.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) unter die Lupe.Das saisonal schwache erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres sei leicht hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben, habe aber dank positiver Währungseffekte die Markterwartungen übertroffen. Noch würden Nachfrageschwäche und Preisdruck dominieren, mit Jahresende solle sich die Lage entspannen.Angesichts des Preis- und Nachfragedrucks bei IC-Substraten und des Mangels an neuen Smartphone-Modellen in diesem Frühjahr habe AT&S zum dritten Mal in Folge rückläufige Quartalsergebnisse verzeichnet, aber mit einem positiveren Trend als die letzten beiden. Die Ergebnisse hätten leicht unter der Analystenprognose, aber über dem sehr anspruchslosen Konsens gelegen.Das Management habe die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 23/24 in Höhe von EUR 1,7 bis 1,9 Mrd. und die Prognose für die EBITDA-Marge abzüglich der Anlaufkosten im Bereich von 25 bis 29% bestätigt. Die Nachfrage nach Notebooks, die sich auf IC-Substrate auswirke, dürfte 2023 im Jahresvergleich zurückgehen, wobei eine leichte Erholung gegen Ende des Kalenderjahres erwartet werde. Auch Server würden dieses Jahr negativ gesehen. Mobile Geräte dürften einige positive Impulse erhalten (Module, 5G), und der Automobilsektor könnte aufgrund des höheren Elektronikanteils in Autos sogar ein stärkeres Wachstum verzeichnen. Für die Bereiche Industrie und Medizintechnik werde dagegen in diesem Jahr eine Stagnation oder sogar ein Rückgang erwartet.Da sich die Botschaft im Vergleich zur GJ-Berichterstattung im Mai nicht wesentlich geändert habe, die Ergebnisse nach wie vor durchwachsen seien und die Marktaussichten weiterhin auf das Jahresende verweisen würden, sei Schinwald noch nicht von einer Trendwende überzeugt. In den nächsten Tagen würden noch weitere Kunden von AT&S berichten, weswegen der Handel volatil bleiben sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.