Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien für die Kernbereiche Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical und Hochleistungsprozessoren für VR- und KI-Anwendungen.



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) weiterhin zu kaufen.AT&S sei einer der Zulieferer für AMDs MI300-Produktfamilie, zu der auch der MI300X als Konkurrent zu NVIDIAs dominantem KI-Serverangebot (H100, Hopper-Familie) gehöre. Die MI300-Beschleuniger sollten ähnliche Spezifikationen zu den NVIDIA-Produkten aufweisen und vor allem Käufer, die ihre Hardware diversifizieren und schneller aufrüsten möchten, ansprechen. AMD äußere sich bislang nicht zu den Preisen, aber die Marktgerüchte reichen von deutlich billiger als H100 bis hin zu einer Preiserhöhung auf ein ähnliches Niveau wie NVIDIA.Da der Abbau der Serverchip-Lagerbestände länger als erwartet dauere und der Produktmix preislich nicht habe überzeugen könne, habe AT&S im Vorfeld der Ergebnisse für Q3 2023/24 eine Umsatzwarnung ausgesprochen. Schinwald habe ihre Schätzungen nach unten korrigiert, da sich die Erholung des Servermarktes bis H2 2024 verzögere. Sie sehe jedoch - trotz einer schwachen Bilanz - weiterhin genügend finanziellen Spielraum für das Unternehmen, um die nächsten Investitionsschritte organisch zu finanzieren. Die Unterstützung durch Kunden, die in eine vielfältige und starke Lieferkette investiert hätten, sei sowohl für die Finanzierung als auch für die Umsatzentwicklung entscheidend. Schinwald sei weiterhin zuversichtlich, dass AMD seine KI-Produktion steigern werde und die neuen Kapazitäten in 2025/26 voll zum Tragen kommen würden.Investitionen, die ein Umsatzwachstum und höherwertige Produkte ermöglichen würden, sollten auch zu höheren Margen führen und AT&S in die Lage versetzen, zu ihren Mitbewerbern aufzuschließen, die seit 2021 EBITDA-Margen im unteren Dreißigerbereich ausweisen und das mittelfristige Rentabilitätsziel der AT&S von 27% bis 32% EBITDA Marge unterstützen würden.AT&S habe seit vielen Jahren eine eher angespannte Liquiditätssituation, habe sich bisher jedoch in stürmischen Gewässern behaupten können. Angesichts der Unterstützung durch die Kunden und der verfügbaren Kredite sehe Schinwald keine unmittelbare Notwendigkeit für eine Kapitalerhöhung, würde aber den Handlungsspielraum im Falle einer Kapitalerhöhung zu schätzen wissen, auch wenn die höhere Anzahl der Aktien ihr Kursziel um rund EUR 10 pro Aktie verwässern würde. Der Markt scheine eine Kapitalerhöhung bereits einzupreisen, da der Aktienkurs nach der ersten Ankündigung Ende November gefallen sei. Bis zum 3. Juli 2024 könnten Vorstand und Aufsichtsrat bis zu 50% neue Aktien (genehmigtes Kapital) auch unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgeben, wobei die nächste Hauptversammlung für den Tag nach Ablauf der Frist, d.h. den 4. Juli 2024, vorgesehen sei.Nichtsdestotrotz hätten nach wie vor Grund zur Annahme, dass der aktuelle Rückschlag vorübergehend gewesen sei und den Umsatzschub durch die Nachfrage nach High-End Computern und KI-Chips nur verzögert habe. Schinwald sehe daher das KI-getriebene Gewinnwachstum als intakt an, nur eben etwas später. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.