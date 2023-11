Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer-Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (03.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) unter die Lupe.Bei AT&S gehe die Nachfrageschwäche weiter zurück, die Rückgänge seien im Jahresvergleich nun auf unter 25% gesunken. Die Profitabilität habe sich aufgrund des Effizienzprogramms und einiger Einmaleffekte, wie z.B. dem Verkauf von veralteten Vorräten, sogar erhöht. Positiv hätten sich auch die Währungseffekte ausgewirkt, da der RMB im Jahresvergleich um mehr als 10% gefallen sei. Die Q2-Ergebnisse hätten den Prognosen der RBIe entsprochen - hätten aber einiges über den Markterwartungen gelegen - und sollten angesichts einer adj. EBITDA-Marge von 30,6% im ersten Halbjahr 2023/24 dazu beitragen, dass AT&S die angestrebte EBITDA-Marge von 25 bis 29% im Gesamtjahr erreiche. Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 814 Mio. würden jedoch noch nicht die Hälfte der Anforderungen für das Gesamtjahr erreichen, und AT&S werde ein stärkeres zweites Halbjahr benötigen, um die Umsatzprognose von EUR 1,7 bis 1,9 Mrd. zu erreichen.Wie üblich habe das Management ein positives mittel- bis langfristiges Bild gezeichnet und habe kurzfristige Probleme, auch in der Bilanz, zurückgewiesen. Die Eigenkapitalquote sei derzeit ungewöhnlich niedrig, und während die Kundenunterstützung für die Expansion in Kulim auf fast EUR 700 Mio. an Vertragsverbindlichkeiten ausgeweitet worden sei, könnten weitere Finanzierungserfordernisse auftauchen.Schinwald erwarte in den kommenden Tagen mehr Klarheit über die Dynamik im Bereich der Endkunden-Geräte wie Smartphones und Computer, wenn große Kunden ihre Ergebnisse vorlegen würden. Die gute Performance heute sei vermutlich darauf zurückzuführen, dass die niedrigen Markerwartungen übertroffen worden seien.Teresa Schinwald, Analystin der RBI, hat eine "Halten"-Empfehlung für die Aktie von AT&S. (Analyse vom 02.11.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.