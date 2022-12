Wiener Börse-Aktienkurs AT&S-Aktie:

Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer-Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (15.12.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) hat im ersten Halbjahr 2022/23 seinen Rekordkurs fortgesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz habe sich um 53 Prozent auf 1,07 Mrd. Euro verbessert. Positiv hervorzuheben sei, dass das Wachstum erneut von allen Segmenten getragen worden sei. Ein wesentlicher Treiber für die erfreuliche Entwicklung seien die zusätzlichen Kapazitäten in Chongqing, China, für ABF-Substrate gewesen. Darüber hinaus trage auch weiterhin die Strategie, das Anwendungsportfolio bei mobilen Endgeräten zu verbreitern und das Geschäft mit Modulleiterplatten zu forcieren, zum Erfolg bei. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei um 141 Prozent auf 315 Mio. Euro gestiegen, wobei Wechselkursschwankungen einen positiven Einfluss in Höhe von 79 Mio. Euro gehabt hätten. Anlaufkosten für die neuen Werke sowie höhere Material-, Transport- und Energiekosten hätten sich negativ auf das Ergebnis ausgewirkt. Bereinigt habe das EBITDA 335 Mio. Euro betragen, was einem Wachstum von 139 Prozent entspreche."Generell sind wir davon überzeugt, dass die großen Trends in Bezug auf Digitalisierung und Elektrifizierung weiter intakt sind. Je nach weiterer Entwicklung der Rahmenbedingungen kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen", so CEO Andreas Gerstenmayer.Während AT&S für die Periode 2022/23 ein wenig zurückgerudert sei, bleibe der langfristige Ausblick intakt. Der Konzern geht davon aus, dass im Geschäftsjahr 2025/26 ein Umsatz von rund 3,5 Mrd. Euro erzielt wird - bei einer EBITDA-Marge von 27 bis 32 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2022)Börsenplätze AT&S-Aktie:XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:33,15 EUR -1,63% (15.12.2022, 10:02)