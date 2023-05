Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer-Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (16.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ergebnisse von AT&S für das 4. Quartal 2022/23 seien so schwach ausgefallen wie erwartet und das ausgewiesene EBITDA habe kaum in den schwarzen Zahlen gelegen.Ausgehend von einem enttäuschenden Umsatz, insbesondere im Bereich Mobile Devices & Substrates (MD&S), der fast so niedrig wie im ersten Pandemiequartel gewesen sei, habe AT&S die schwache Nachfrage vor allem nach Notebooks und Smartphones und die Überkapazitäten am Markt mit voller Wucht getroffen. Trotz neuer Kapazitäten und einer massiven Unterstützung von positiven Währungsentwicklungen habe das Nettoergebnis in absoluten Zahlen vergleichsweise wenig über dem Vorjahr gelegen. Die Dividende sei bereits letzte Woche mit EUR 0,40 je Aktie angekündigt worden.AT&S habe eine vorsichtige Einschätzung für 2023/24, wobei das 1. Halbjahr noch schwach gesehen werde, bevor es wieder aufwärts gehen solle. Die Prognose für das Gesamtjahr habe umsatzmäßig unter den Erwartungen gelegen, deute aber auf sehr starke Wachstumsraten im 2. Halbjahr hin. Dank des Kostensenkungsprogramms liege der Ausblick für die EBITDA-Marge zwar über den Erwartungen, könnte aber immer noch einen Nettoverlust am unteren Ende der Umsatz- und Margenspanne bedeuten.Obwohl das Management versucht habe, Zuversicht zu vermitteln und dies auch mit sinkenden Lagerbeständen und Auftragsindikationen zu untermauern, hätten die Analysten der RBI immer noch den Eindruck, dass die Halbleiterindustrie und damit auch AT&S noch einiges an Weg zurückzulegen habe, um wieder in die Wachstumszone zu gelangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.