Börsenplätze AT&S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:

32,02 EUR -4,07% (05.07.223, 17:35)



Wiener Börse-Aktienkurs AT&S-Aktie:

32,12 EUR -3,43% (05.07.2023, 17:35)



ISIN AT&S-Aktie:

AT0000969985



WKN AT&S-Aktie:

922230



Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

AUS



Wiener Börse-Symbol AT&S-Aktie:

ATS



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer-Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (05.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) unter die Lupe.Die AT&S-Aktie zähle zur Wochenmitte zu den Top-Verlierern im ATX. Rund drei Prozent Minus stünden beim österreichischen Leiterplattenhersteller zu Buche - echte News gebe es nicht. Mit Blick auf die herausragende Performance in den vergangenen beiden Monaten sei das vielmehr ein "gesundes Durchatmen". Und gehe es nach den Analysten, habe der IT-Titel ohnehin viel Luft nach oben.Konkret würden derzeit acht bei "Bloomberg" aufgeführte Analysten den ATX-Wert beobachten. Die Hälfte davon rate zum Kauf der AT&S-Aktie und drei sähen das Papier als Halteposition. Lediglich ein Experte würde die Papiere aktuell "verkaufen". Das Konsenskursziel von 44,71 Euro impliziere dabei rund 38 Prozent Aufwärtspotenzial, wenn man das gegenwärtige Kursniveau zugrunde lege.Als weiterer Pluspunkt sei ein aktueller Insiderkauf zu werten. Aufsichtsratsmitglied Günter Pint habe jüngst (30. Juni) 300 Aktien des eigenen Unternehmens zu je 32,50 Euro erworben.Auch die aktuelle Bewertung eröffne noch beträchtlichen Spielraum nach oben. Mit einem für 2024/2025 (Geschäftsjahr ende per 31. März) geschätzten KGV von 8 liege die Aktie deutlich unter den Peers, die mit 12 derzeit an der Börse bezahlt würden.Der AKTIONÄR bleibe langfristig optimistisch für den ATX-Titel gestimmt. Neben der moderaten Bewertung dürfte auch die wohl 2024 wieder anziehende Nachfrage nach Leiterplatten/Substraten der AT&S-Aktie höhere Kurse bescheren. Kurzfristig könne es - nach der jüngsten Rally - allerdings noch etwas ruppig bleiben.Kurzum: Die AT&S-Aktie ist derzeit eine Halteposition, so Carsten Kaletta von Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link