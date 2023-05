unter folgendem Link.



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer-Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (17.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) unter die Lupe.AT&S, ein früherer ATX-Highflyer, habe jüngst Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt, die den Anlegern mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung nicht schmecken würden. Der Gewinn beim österreichischen Leiterplatten-Hersteller sei zwar bei erwarteten Umsätzen besser ausgefallen als gedacht. Doch bei genauerer Betracht seien zwei Schwachstellen erkennbar.Die Erlöse seien im Vergleich zur Vorjahresperiode um 13% auf 1,8 Mrd. Euro gestiegen, das Konzernergebnis habe um 32% auf 137 Mio. Euro zugelegt. So weit, so gut. Im vierten Quartal (Januar bis März) hätten aber eine schwächere Nachfrage und höhere Kosten für einen Verlust von 85 Mio. Euro gesorgt. Im Vorjahresquartal habe das Unternehmen noch einen Gewinn von 42 Mio. Euro erzielt. Auch der Umsatz sei im Schlussquartal um etwa ein Drittel auf 302 Mio. Euro geschrumpft. Immerhin: AT&S wolle mit einem Kostensenkungsprogramm entgegensteuern. In den Geschäftsjahren 2023/24 sowie 2024/25 wolle man Kosten um 440 Mio. Euro reduzieren.Der kurz- bis mittelfristige Ausblick sei bei den Anlegern ebenfalls nicht gut angekommen. In Summe rechne das Management für 2023/24 mit einem Umsatz zwischen 1,7 und 1,9 Mrd. Euro - die Erlöse würden also stagnieren. Die Schwäche im Mobilgerätesektor - der adressierbare Markt liege 2023 ca. 8 bis 9% unter dem Vorjahr -, belaste auch AT&S. Die langfristigen Prognosen seien allerdings bestätigt worden: Der Umsatz solle bis 2026/27 auf 3,5 Mrd. Euro steigen, die operative Marge bei 27 bis 32% liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU