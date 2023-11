Börsenplätze AT&S-Aktie:



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer-Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (14.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für den steirischen Leiterplattenhersteller AT&S sehe es aktuell alles andere als rosig aus. Am Montagabend habe das Unternehmen mitgeteilt, dass sogar über einen möglichen Einstieg der österreichischen Staatsholding ÖBAG verhandelt werde. Die jüngste Erholung seit Anfang November sei damit Geschichte.Im Rahmen einer Kapitalerhöhung könnte die ÖBAG eine Beteiligung von mindestens 25 Prozent plus eine Aktie erhalten. Der AT&S-Vorstand plane außerdem Gespräche mit potenziellen neuen Investoren. Die Kapitalmaßnahmen sollten das Grundkapital gegen Bareinlage erhöhen und könnten bis zu 50 Prozent des Grundkapitals ausmachen. Details müssten noch festgelegt werden, und die endgültige Zustimmung des Aufsichtsrats stehe noch aus.AT&S sehe sich derzeit mit schwächerer Nachfrage und hohem Preisdruck konfrontiert. Mit einer Markterholung rechne der Vorstandschef Andreas Gerstenmayer spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2024.Diese Neuigkeit komme bei den Anlegern nicht gut an. Die AT&S-Aktie sei in der Spitze um rund 18 Prozent gefallen. Seitdem habe sie sich zwar leicht erholt, befinde sich jedoch immer noch in unmittelbarer Nähe des Tiefs bei 22,50 Euro.Anleger machen daher vorerst einen großen Bogen um das Papier, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link