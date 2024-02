7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien für die Kernbereiche Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical und Hochleistungsprozessoren für VR- und KI-Anwendungen. (01.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Gewinnwarnung und den Vorabzahlen zum dritten Quartal 23/24 habe AT&S nun die Details zu Umsatz- und Gewinnrückgang geliefert. Hohe Lagerbestände bei Kunden und eine ungünstige Produktmischung hätten das Unternehmen belastet. Der Gesamtumsatz sei um 7% im Jahresvergleich gesunken, während die Rentabilität unter Preisgestaltung und Kapazitätsunterauslastung gelitten habe.Das Segment Electronics Solutions (ES) sei belastet worden von einer nur langsamen Erholung bei Smartphone-Verkäufen, zu niedrigeren Preisen und bei schwacher Nachfrage in den Bereichen Industrie und Automotive. Eine Erholung des Segments werde für die zweite Jahreshälfte 2024 erwartet. Der Bereich Microelectronics (ME), das sich auf Substrate für Server und Notebooks konzentriere, habe von neuen Kapazitäten profitiert, jedoch mit hohen Lagerbeständen auf der Serverseite und dem damit verbundenen Preisdruck gekämpft.Die Marktvorhersagen würden auf ein Volumenwachstum von 7% bis 17% für Server im Jahr 2024 und einen Anstieg der Substratmarktwerte um 7% hindeuten, jedoch ohne kurzfristige Preiserholung. Die mittelfristige Perspektive zeige ein jährliches Marktwachstum von 16%, das das Liefermengenwachstum von 8% übersteigen würde.Die Umsatzprognose sei auf EUR 1,6 Mrd. zurückgenommen worden. Das Management sei zuversichtlich, das bereinigte EBITDA-Margenziel von 25% bis 29% zu erreichen, teilweise aufgrund des Kosteneinsparungsprogramms, und das, obwohl ein herausforderndes Marktumfeld mit hoher Volatilität, geringer Sichtbarkeit und anhaltendem Preisdruck im vierten Quartal 2024 erwartet werde. So richtig besser solle es erst in der zweiten Jahreshälfte des Kalenderjahres werden. Langfristig bleibe AT&S mit den neuen Werken, der Produktpalette und den neuen Kunden gut aufgestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.