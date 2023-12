7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer-Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (04.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Die Branche habe zuletzt unter hohen Lagerbeständen und geringer Auslastung aufgrund der inflationsbedingt schwachen Nachfrage gelitten. Die Dynamik solle sich aber verbessern, was man insbesondere im chinesischen Smartphone-Markt, der im vierten Quartal 2023 das erste positive Quartal seit mehr als zwei Jahren erleben solle, sehen könne. Auch auf anderen Märkten gebe es Anzeichen für eine Stabilisierung. Der Boom im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Nachfrage nach hochwertigen Lösungen an. Die Kunden von AT&S würden neue Chips für Rechenzentren und KI auf den Markt bringen. AMD habe den MI300x Chip veröffentlicht, um NVIDIA herauszufordern, während Intel plane, noch in diesem Jahr seine erste KI-PC-Plattform Meteor Lake/Core Ultra einzuführen. Daher sei Schinwald zuversichtlich, dass ihre Prognosen für 2024/25e weitgehend bestätigt würden und sie den Ausblick für 2025/26e anheben könne.AT&S habe den Fokus auf die Lieferung von Schlüsselkomponenten für führende Chiphersteller verlagert, wobei der Schwerpunkt auf Substraten für integrierte Schaltkreise liege. Diese Komponenten seien aufgrund des technologischen Fortschritts bei Themen wie 5G, künstliche Intelligenz und Cloud Computing sehr gefragt. Trotz der positiven Aussichten erfordere die Herstellung dieser Komponenten erhebliche Kapitalinvestitionen. Große Chiphersteller wie Intel, AMD und NVIDIA würden die Expansionsprojekte ihrer Zulieferer aufgrund des massiven Umfangs dieser Investitionen unterstützen, wobei AT&S Vorauszahlungen von AMD und Intel für ihre großen Werkserweiterungen erhalte.Trotz eines Umsatzrückgangs von 23% im ersten Halbjahr 2023/24 habe das Unternehmen seine Profitabilität durch Effizienzsteigerungen aufrechterhalten und eine EBITDA-Marge von 30,3% erzielen können. Das Unternehmen sei im zweiten Quartal 2023/24 in die Gewinnzone zurückgekehrt und habe seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 in Höhe von EUR 1,7-1,9 Mrd. mit einer bereinigten EBITDA-Prognose von 25 bis 29% bestätigt. Die zweite Jahreshälfte stelle jedoch eine Herausforderung dar: Um das niedrigere Umsatzziel zu erreichen, sei ein Umsatzwachstum von 22% erforderlich.Durch einen Presse-Leak sei bekannt geworden, dass AT&S eine mögliche Kapitalerhöhung von bis zu 50% des derzeitigen Aktienkapitals plane und mit der österreichischen Staatsholding Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) über eine Beteiligung von 25% + 1 Aktie verhandle. Die ÖBAG halte auch die staatlichen Beteiligungen an Telekom Austria, OMV und Österreichische Post. Die ÖBAG verfüge derzeit über volle Kassen, laut CEO Hlawati über mindestens EUR 1 Mrd. dank üppiger Dividendeneinnahmen aus Beteiligungen. AT&S verfüge seit Jahren über eine etwas angespannte Liquiditätssituation und sei bisher erfolgreich durch stürmische Zeiten navigiert. In Anbetracht der Unterstützung durch die Kunden und der verfügbaren Kredite sehe Schinwald keine unmittelbare Notwendigkeit für eine Kapitalerhöhung, würde aber den Handlungsspielraum für eine Eigenkapitalerhöhung schätzen.Trotz zunehmend positiver Nachrichten von den Kunden AMD und Intel, der sich abzeichnenden Nachfrageerholung und der deutlichen Ausweitung der Multiplikatoren nicht nur für US-Werte, sondern auch für die asiatischen Mitbewerber der AT&S, habe sich die AT&S-Aktie schlechter entwickelt als ihre Konkurrenten und die Branche. Ein anfänglicher Kursanstieg Anfang November sei durch die Nachricht, dass die österreichische Staatsholding ÖBAG über eine Kapitalerhöhung eine Beteiligung von 25% +1 anstrebe, zunichtegemacht worden. Schinwald würde eine Beteiligung als positiv ansehen, da sie nicht nur einen weiteren Kernaktionär hinzufügen, sondern auch den Druck auf die Liquidität verringern würde, da die Investitionen und die Nettoverschuldung kurz vor dem Höchststand stünden. Ein verbesserter Verschuldungsgrad würde ihr Hauptbewertungsargument stützen, dass AT&S zu ihren Mitbewerbern aufschließen sollte, was durch eine mögliche Prämie, die von der ÖBAG für die strategische Beteiligung gezahlt werde, noch unterstützt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.